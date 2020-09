Die letzte Bestzeit des langen Donnerstags sicherte sich der Rebellion #3 (Dumas/Berthon/Deletraz) in 3:19.158 Minuten. Louis Deletraz war die Zeit gleich zu Beginn der Sitzung gefahren. Allem Anschein nach handelte es sich um eine Simulation der Hyperpole für den Freitagmittag. Nach drei Toyota-Bestzeiten in zwei Trainings und Qualifying schlug nun also die Stunde von Rebellion Racing.

Toyota konzentrierte sich auf Longruns. Trotzdem brachte es Kamui Kobayashi im Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez) fertig, in 3:19.638 Minuten bis auf 0,480 Sekunden an die Bestzeit heranzufahren. Dass es sich hier um einen Longrun auf frischen Reifen gehandelt hat, unterstreicht die Tatsache, dass er danach noch mehrere Runden von 3:20, 3:21 und 3:22 Minuten anhängte.

Der zweite Rebellion, Fahrzeug #1 (Senna/Menezes/Nato), kam in 3:19.775 Minuten auf die dritte Position. Allerdings fuhr Gustavo Menezes hier lediglich einen Run von zwei schnellen Runden, was ebenfalls auf eine Hyperpole-Simulation hindeutet. Der Toyota #8 (Buemi/Nakajima/Hartley) begnügte sich mit Platz vier.

In den Longruns zeigte sich Toyota stärker. Nur selten waren die TS050 Hybrid langsamer als 3:25 Minuten, während Rebellion des Öfteren in den Bereich zwischen 3:25 und 3:30 Minuten hineinfiel.

In der LMP2 holte der Duqueine-Oreca #30 (Hirschi/Tereschenko/Gommendy) die Bestzeit in 3:28.013 durch Tristan Gommendy. Da die Autos auf den ersten zwölf Plätzen Orecas sind (wenn auch teilweise mit anderen Bezeichnungen), fielen auch die Longrun-Zeiten ähnlich aus. Entscheidend ist hier ohnehin die Performance des Silber- oder Bronze-Fahrers.

Zwar kamen die beiden Aston Martin Vantage AMR bei der Einzelzeit auf die Plätze zwei und drei, kämpften in ihren Longruns allerdings mit einem größeren "Drop" bei den Rundenzeiten bis in den 3:55er-Bereich. Natürlich ist es von außen schwer zu beurteilen, welche Rolle Verkehr und Reifenalter gespielt haben, doch den beeindruckenden Porsche-Longrun konnten beide Vantages nicht kopieren.

In der GTE Am ging die Bestzeit an den MR-Ferrari #70 (Ishikawa/Abril/Cozzolino) in 3:54.490 Minuten. Bemerkenswert: Acht Fahrzeuge aller Marken landeten im Sekundenfenster.