Als Eurosport-Experte ist erneut Tom Kristensen - mit neun Erfolgen, sechs davon in Serie, Rekordsieger in Le Mans - im Team. Am Mikrofon begleiten Lukas Gajewski, Patrick Simon und Uwe Winter das Rennen als Kommentatoren. Während der mehr als 25-stündigen Liveübertragung des Rennens (Samstag, 11. Juni, ab 15:00 Uhr) werden sie von Christian Menzel als Experten und weiteren wechselnden Gästen aus der Welt des Motorsports unterstützt.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland, sagt: “Die 24 Stunden von Le Mans und Eurosport - das gehört einfach zusammen. Hier bekommen die Fans das umfangreichste, unverfälschte Live-Erlebnis vom prestigeträchtigsten Langstrecken-Rennen der Welt an. Alleine im Free-TV berichtet Eurosport 1 mehr als 30 Stunden live von der Action aus Le Mans. Mit Tom Kristensen haben wir den ultimativen Le-Mans-Experten im Team. Und auf den Digitalplattformen von Warner Bros. Discovery warten neben zusätzlichen Livestreams auch in diesem Jahr wieder zahlreiche weitere Features wie frei wählbare Onboard-Kameras und umfangreiche Live-Statistiken auf die Zuschauer:innen.”

Bei Eurosport mit Joyn PLUS+ erleben die Fans die Motorsport-Action zusätzlich aus der Perspektive der Piloten. Auf 15 frei wählbaren Kanälen rasen sie aus Onboard-Sicht über den 13,626 Kilometer langen "Circuit des 24 Heures du Mans", gemeinhin auch "Circuit de la Sarthe" genannt. Zwei weitere Zusatzkanäle bieten einen dauerhaften Überblick über das Renngeschehen aus der Helikopterperspektive. Daneben halten sieben Datenkanäle die Zuschauer:innen jederzeit auf dem aktuellen Stand in Sachen Rundenzeiten und Klassements.

Sendehinweis:

Eurosport überträgt die 24 Stunden von Le Mans von Samstag, den 11. Juni, ab 15:00 Uhr bis Sonntag, den 12. Juni, um 16:30 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und im kostenlosen Livestream bei Eurosport mit Joyn . Zusätzliche Kameraperspektiven, Datenkanäle und das komplette Rennen ohne Werbeunterbrechung sind bei Eurosport mit JoynPLUS+ zu finden

Schon ab Mittwochnachmittag (8. Juni) berichtet Eurosport auf seinen linearen TV-Kanälen und digitalen Plattformen von den Trainings und Qualifyings zum Langstrecken-Klassiker in Frankreich.

Alle Live-Übertragungen der 24 Stunden von Le Mans im Überblick:

Mittwoch, 8. Juni

13:45 - 17:15 Uhr | 1. Freies Training (Eurosport 2)

18:45 - 20:15 Uhr | Qualifying (Eurosport 2)

22:00 - 00:15 Uhr | 2. Freies Training (Eurosport 1)

Donnerstag, 9. Juni

14:45 - 18:15 Uhr | 3. Freies Training (Eurosport 2)

19:45 - 21:15 Uhr | Hyperpole (Eurosport 1)

21:45 - 00:15 Uhr | 4. Freies Training (Eurosport 1)

Samstag, 21. August

10:15 - 11:00 Uhr | Warm Up (Eurosport 1)

11:00 - 12:30 Uhr | Le Mans Cup, 2. Rennen “Road to Le Mans” (Eurosport 1)

15:00 - 15:45 Uhr | Vorberichte (Eurosport 1)

15:45 (Samstag) - 16:30 Uhr (Sonntag) Rennen in voller Länge (Eurosport 1)

