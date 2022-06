Michael Fassbender sorgte bereits am Mittwoch im Qualifying für Aufsehen, als er den Porsche 911 RSR-19 seines Proton-Competion-Teams vor der Schikane in die Wand setzte und so seinen Mechanikern eine Nachtschicht bescherte.

"Der Traum ist zum Alptraum geworden", sagte der Schauspieler anschließend demütig.

Im Rennen lief es Fassbender im Porsche #93 dann nur geringfügig besser. Gleich bei seinem ersten Wechsel ins Auto würgte der Hollywood-Star den Motor ab - ein Start mit leichten Hindernissen also.

Bis Einbruch der Nacht lief alles reibungslos; dann aber fuhr ihm der Ferrari 488 GTE Evo von Vincent Abril (JMW Motorsport) in die rechte Seite und kickte ihn so von der Strecke. Fassbenders Porsche kam nur mithilfe des Krans wieder zurück und musste in der Box repariert werden.

Dempsey hat Mitleid mit Fassbender

Kaum wieder eingestiegen, stand Fassbender dann erneut im Kies - ein Dreher hatte ihn von der Strecke abgebracht und der Porsche fraß sich im Kies fest. Wieder musste Hilfe her.

"Es war hart für ihn. Er lernt viel, so viel ist sicher", hatte Schauspiel-Kollege Patrick Dempsey, der in Le Mans das Dempsey - Proton Racing ebenfalls in der LM-GTE-Am-Kategorie leitet.

"Die Lernkurve hier ist sehr steil, eine große Umstellung von der European Le Mans Series. Es ist einfach viel kompetitiver. Man muss hier in sehr kurzer Zeit sehr viel verarbeiten. Aber er ist hier, um zu lernen. Es gibt noch einiges, an dem er arbeiten muss. Aber er wird das schaffen", meinte Dempsey im Eurosport-Interview.

Michael Fassbender: Drei Jahre Vorbereitung für Le Mans

Fassbender ist in Le Mans mit Matt Campbell und Zacharie Robichon am Start - beides Profirennfahrer.

Der Deutsch-Ire - bekannt aus Filmen wie "Inglourious Basterds" und "X-Men" - hatte sich seit drei Jahren intensiv auf Le Mans vorbereitet. "Einmal bei den 24 Stunden von Le Mans zu fahren, das war immer schon mein Traum", meinte er vor Rennstart

Fassbenders erste ernsthafte Schritte auf dem Weg zur Rennfahrerkarriere waren die Porsche-Driving-Experience, die Porsche-Racing-Experience, eine Saison im Porsche-Sports-Cup Deutschland sowie Gaststarts im Porsche-Supercup. 2020 stieg Fassbender mit dem Team Proton Competition schließlich in die Europäische Le-Mans-Serie (ELMS) ein.

Dempsey gab Fassbender den Impuls

Den Startschuss für die Motorsportkarriere des Hollywood-Stars gab vor einigen Jahren eine Zufallsbegegnung mit Dempsey auf einem Langstreckenflug von London nach Los Angeles. Im Anschluss stellte Dempsey als Teamteilhaber und ehemaliger Le-Mans-Fahrer den Kontakt zu den Verantwortlichen des Porsche-Motorsportmarketings her.

Dempsey ging im Zeitraum 2009 bis 2015 viermal bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start. 2015 schaffte er es mit Patrick Long und Marco Seefried auf Platz zwei in der GTE-Am-Klasse.

Mit Richard Lietz und Felipe Fernández Laser belegte der gebürtige Heidelberger mit 47 Punkten aus vier Rennen den sechsten Platz in der GTE-Wertung. 2021 brachte es das Trio auf 61 Punkte aus sechs Rennen und den fünften Platz. Als Highlight 2021 fuhr Fassbender beim Saisonfinale in Portimao mit P2 seinen ersten ELMS-Podestplatz ein.

Fassbender muss durch Rookie-Schulung

Als Neuling in Le Mans musste Fassbender zunächst einige Sonderaufgaben erfüllen. So schreibt das Reglement für Neulinge einen Test im Simulator vor.

Dabei machen sich die Piloten vor allem mit den Verhaltensweisen bei Safety-Car-Einsätzen, Slow-Zones und anderen Sicherheitsmaßnahmen vertraut.

Diese laufen auf dem 13,6 Kilometer langen Circuit des 24 Heures in Le Mans teilweise anders ab als auf anderen Rennstrecken. "Michael ist vielleicht nicht das größte Naturtalent, aber er ist ein harter Arbeiter", lobte Teamkollege Lietz nach den ersten Eindrücken in Frankreich: "Ich habe sein Potenzial in unserer ersten gemeinsamen Saison schnell erkannt."

Die Faszination, die Le Mans offensichtlich auf Hollywood-Stars ausübt, erklärt Dempsey indes so: "Mit Paul Newman, Steve McQueen und dem Film 'Le Mans' kam viel Aufmerksamkeit - die ganze Mystik, die Romantik. Aber das hier ist viel harte Arbeit - kein Joke. Viel ernsthaftes Business. Und man muss hart arbeiten und viel opfern für den Erfolg."

Man brauche "viel Hingabe", so Dempsey: "Das ist Teil der Challenge hier. Es geht um Kameradschaft, aber auch um den Härtetest für deinen eigenen Willen und Fokus. Deswegen lieben die Stars dieses Event - und Michael wird es auch so gehen."

