Drei Autos nebeneinander sind selbst in Le Mans manchmal eins zu viel.

So erging es Alexander Sims am Sonntagmorgen in seiner Chevrolet Corvette C8.R #64, als er von Francois Perrodo im Oreca 07 - Gibson #83 vom Team AF Corse von der Strecke geschossen wurde.

Das Auto wurde dabei so beschädigt, dass Corvette Racing zusammenpacken konnte - zuvor war auch schon das Auto #63 ausgefallen.

Immerhin: Unfallverursacher François Perrodo kam nach dem Crash persönlich in der Corvette-Box vorbei und entschuldigte sich für den Unfall - was die Amerikaner dankbar annahmen.

"Ich dachte, ich wäre schon vorbei, war ich aber nicht. Es ist furchtbar", sagte der 45 Jahre alte Franzose später bei Eurosport: "Ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren kann. Ich entschuldige mich bei Corvette und allen Corvette-Fans."

Corvette abgeschossen - Entsetzen und dann Tränen in der Box

