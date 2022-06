Heute um 16:00 Uhr starten die 24 Stunden von Le Mans auf dem Circuit des 24 Heures. In den vergangenen vier Jahren gewann Toyota Gazoo Racing das Rennen in der Hypercar-Klasse.

Aus deutscher Sicht geht unter anderem die 21 Jahre alte Münchnerin Sophia Flörsch in der LMP2-Klasse ins Rennen.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022 für Euch live im Ticker:

Info - Toyota starten von Doppel-Pole

In einem echten Krimi hatte sich der ehemalige Formel-1-Pilot Brendon Hartley in der #8 mit einer Zeit von 3:24.408 Minuten die Pole Position gesichert. Er verwies Kamui Kobayashi in der #7 mit einer Zehntelsekunde Rückstand auf den zweiten Rang. Nicolas Lapierre stellte seinen Alpine mit der #36 auf Rang drei.

Info - Toyota die Favoriten in Le Mans

Im Abschlusstraining am Freitag untermauerten die Toyota ihre Favoritenrolle . Die beiden GR010 Hybrid fuhren Zeiten im 3:28er-Bereich und hinterließen in der Rennsimulation einen deutlich schnelleren Eindruck als die Hypercars von Glickenhaus und Alpine. Die Bestzeit im Nachttraining sicherte sich Jose-Maria Lopez im Toyota #7 um das Vorjahressieger-Trio Conway/Kobayashi/Lopez in 3:28,322 Minuten.

Info - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf dem Circuit des 24 Heures. Sebastian Würz begleitet den Langstrecken-Klassiker ab 16:00 Uhr live für Euch im Ticker.

