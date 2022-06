"Es war toll, ein bisschen Zeit auf der Strecke zu bekommen und ich war konstant - konstant langsam, aber immerhin konstant", scherzte er über seine bisherige Darbietung beim Langstrecken-Klassiker in Le Mans ( Samstag, ab 16:00 Uhr live bei Eurosport und im Ticker auf Eurosport.de ).

Sein Unfall hätte die Stimmung zwar etwas getrübt, er sei aber froh darum, "diesen Traum weiter verfolgen zu dürfen. Es hätte das Ende der Geschichte sein können."

Besonders die Night-Session hätte ihm zugesagt. "Natürlich wurde es durch meinen Fehler etwas schwieriger, also sind wir nur auf die Strecke zurück, um Fahrzeit und Selbstvertrauen aufzubauen", führte Fassbender weiter aus. Es sei aber eine große Ehre und ein Privileg für den Schauspieler, am ikonischen Rennen in Le Mans teilnehmen zu dürfen. "Es fühlt sich großartig an."

Fassbender feiert an diesem Wochenende sein Renndebüt und geht im Porsche 911 RSR für Proton Competition an den Start.

