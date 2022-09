Sie war die erste deutsche Frau seit Steffi Graf, die den Tennis-Thron bestieg. Am 9. September 2016 deutscher Zeit wurde Angelique Kerber neue Nummer eins der Weltrangliste.

Die Halbfinals bei den US Open in New York wurden in der dortigen Night Session am 8. September angesetzt, was gleichbedeutend mit den frühen Morgenstunden des 9. Septembers deutscher Zeit war. Bereits vor Matchbeginn ihres Semifinals wusste Kerber, dass sie neue Weltranglisten-Erste war.

Ihre Konkurrentin Serena Williams aus den USA musste sich im ersten Halbfinale relativ deutlich der Tschechin Karolina Pliskova mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Williams, die mehr Punkte als Kerber zu verteidigen hatte, fiel damit hinter die Deutsche zurück.

In ihrem eigenen Semifinale hatte Kerber dann beim 6:4 und 6:3 gegen die Dänin Caroline Wozniacki wenig Mühe. "Das ist einfach unglaublich. Es ist ein großartiger Tag. Hier zum ersten Mal im Finale zu stehen und die Nummer eins der Welt zu sein, klingt toll", sagte Kerber nach ihrem Coup.

Die erste Deutsche seit Steffi zu sein, ist fantastisch. Ich denke, sie ist stolz auf mich.

Zweite Tage später gewann sie das Endspiel in New York gegen Pliskova und sicherte sich ihren zweiten Grand-Slam-Titel.

Angelique Kerber gewinnt die US Open Fotocredit: SID

