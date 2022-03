Er sei dem Klub, der Stadt Boston und den Fans "auf ewig dankbar", so Johnson. Was Teambesitzer Robert Kraft für den Football in Deutschland getan habe, werde einen "Einfluss auf Generationen" haben.

Cheftrainer Bill Belichick habe einem "unerfahrenen und unbekannten Kerl" den "lebenslangen Traum" von der NFL erfüllt.

Johnson war am Sonntag von den Patriots freigegeben wurden, für die er seit seinem NFL-Debüt gespielt hatte.

Seit 2019 war Johnson in 38 Spielen für die Franchise zum Einsatz gekommen, 2020 fing er seinen ersten Touchdown in der NFL in einem Spiel gegen die Seattle Seahawks.

