Die Bucs hatten sich gemeinsam mit den Carolina Panthers, den Kansas City Chiefs und den New England Patriots die Marketingrechte für Deutschland gesichert. Bis mindestens 2025 wird jeweils ein Spiel der Regular Season in Deutschland ausgetragen, wechselweise in München und Frankfurt.

"Dieses historische Spiel wird eine wichtige Rolle dabei spielen, den Fußabdruck der NFL auch international zu setzen", sagte Buccaneers-Besitzer Joel Glazer.

(SID)

