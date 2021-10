In Chicago warf Brady insgesamt vier Touchdowns, davon drei zu Wide Receiver Mike Evans. "Ich bin einfach sehr glücklich, dass ich im Laufe der Jahre mit so vielen großartigen Spielern und Teamkollegen spielen durfte", sagte er: "Nichts in diesem Sport ist individuell."

Der Jubiläumspass gelang Brady kurz vor Ende des ersten Viertels zum 21:0-Zwischenstand. Evans wusste allerdings nichts von der symbolischen Bedeutung des Balles und schenkte diesen einem Fan auf der Tribüne. "Das war einer, den ich haben wollte", sagte Brady.

Und er bekam ihn nach kurzen Verhandlungen mit dem Zuschauer. Der Fan erhielt im Gegenzug für den historischen Football einen anderen Ball sowie ein Trikot.

Neben Brady haben in Drew Brees (571), Peyton Manning (539) und Brett Favre (508) nur drei weitere Quarterbacks mehr als 500 Touchdowns erzielt.

Cardinals bleiben ungeschlagen - Klatsche für Chiefs und Mahomes

Eine überraschend deutliche Niederlage kassierte Star-Quarterback Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs. Der 26-Jährige blieb beim 3:27 gegen die Tennessee Titans ohne Touchdown und musste nach einem harten Zusammenprall kurz vor Spielende sichtlich benommen vom Feld. Für die Chiefs war es die bereits vierte Niederlage.

Auch im siebten Spiel ungeschlagen blieben die Arizona Cardinals. Das Team um Quarterback Kyler Murray schlug die Houston Texans klar mit 31:5. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wartet mit den Detroit Lions nach dem 19:28 bei den Los Angeles Rams weiter auf den ersten Sieg.

(SID)

