Bahnradsport

Bahn-EM: Deutscher Männer-Vierer im Thriller um Medaille - "Totes Rennen" in Grenchen

Dramatik pur: Der deutsche Männer-Vierer hat bei der Bahn-EM eine Medaille in einem Krimi hauchdünn verpasst. Das kleine Finale in Grenchen endete in einem "toten Rennen", bevor die genau Auswertung der Zeitmessung die Briten dann doch um 2/100-Sekunden in 3:55,595 Minuten vorne sah. Die Goldmedaille gewannen die Dänen (3:51,382), die sich souverän gegen die Schweizer (3:52,646) durchsetzten.

00:01:26, vor einer Stunde