Bahnradsport

Bahn-EM: Sturz-Aus für Schweizerin Michelle Andres im Ausscheidungsfahren in Grenchen

Bahn-EM: Sturz-Aus für Schweizerin Michelle Andres im Ausscheidungsfahren in Grenchen - der Crash im Elemination Race warf die Aargauerin aus dem Rennen. Die Goldmedaille ging am Ende an die Französin Valentine Fortin.

00:00:41, vor ein paar Sekunden