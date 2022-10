Superstar Laura Kenny (Großbritannien), die die Saison 2021 als TV-Kommentatorin für Eurosport von der anderen Seite der Bahn aus verfolgte, wird in diesem Jahr ihr Debüt in der UCI Track Champions League geben.

Kenny ist mit fünf olympische Goldmedaillen, sieben Regenbogentrikots für WM-Titel und 14 europäischen Titeln eine der am höchsten dekorierten Athletinnen im Radsport überhaupt.

Ad

Zu den weiteren neuen Teilnehmerinnen zählen die frischgebackene Europameisterin Rachele Barbieri (Italien), die amtierende UCI-Weltmeisterin im Scratch, Martina Fidanza (Italien), und die mehrfache UCI-Juniorenweltmeisterin Tsuyaka Uchino (Japan). Auch Europameisterin Anita Stenberg (Norwegen) kehrt in dieser Saison zurück, um um den Titel zu kämpfen, nachdem sie in der letzten Saison nicht dabei sein konnte.

Weltmeisterschaften Hinze vor neuer Mission: WM-Gold im Visier, Olympiasieg im Kopf VOR EINEM TAG

Sie alle fordern die amtierende Weltmeisterin Katie Archibald heraus, die nach ihrer Auszeit im Jahr 2022 ihre lang erwartete Rückkehr auf die Bahn feiert.

Bei den Männern versucht Gavin Hoover (USA), sich zum zweiten Mal in Folge den Ausdauer-Titel bei der UCI Track Champions League zu sichern.

Neben ihm geben 2022 auch der viermalige Weltmeister und Straßen-Profi Benjamin Thomas (Frankreich) und der ehemalige Sprint-Olympiasieger Matthijs Büchli (Niederlande) ihr Debüt.

Die WM-Silbermedaillengewinner Michele Scartezzini (Italien) und Roy Eefting (Niederlande) kehren ebenso in die UCI Track Champions League zurück wie der sechsmalige Europameister Sebastián Mora (Spanien), der den Titel im vergangenen Jahr nur knapp verpasste.

Die ersten 24 Fahrer:innen (zwölf Sprinter:innen und zwölf Endurance-Fahrer:innen) erhalten dsa Startrecht als vorqualifizierte Athlet:innen aufgrund ihrer Leistungen bei den Tissot UCI Bahn-Weltmeisterschaften 2021, der UCI Track Champions League 2021 und ihrer Ergebnisse zu Beginn der Saison 2022.

Gute WM-Ergebnisse sichern Startplatz in der Champions League

Die verbleibenden 48 Plätze im 72-köpfigen Aufgebot werden mit Athlet:innen besetzt, die bei den Tissot UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften 2022 (12. bis 16. Oktober live bei Eurosport 1 im Free-TV und im Livestream bei discovery+) besonders erfolgreich sind. Die WM beginnt am Mittwoch im Vélodrome National in St-Quentin-en-Yvelines am Rande von Paris, wo auch die dritte Runde der UCI Track Champions League ausgetragen wird.

24 Plätze im Endurance-Bereich (zwölf bei den Männern und zwölf bei den Frauen) werden dabei an die Fahrer:innen vergeben, die in einem der vier Einzelwettbewerbe (Omnium, Punkterennen, Scratch Race und Elimination Race) auf dem Podium stehen. Die restlichen 24 Sprint-Plätze (zwölf Männer und zwölf Frauen) werden an diejenigen vergeben, die im Keirin oder im Einzelsprint einen Platz unter den ersten Sechs erreichen.

Warner Bros Discovery Sports überträgt alle Stationen der UCI Track Champions League zwischen dem 12. November und 3. Dezember live und in voller Länge bei discovery+ sowie im Free-TV bei Eurosport 1.

Das könnte Dich auch interessieren:Deutsche Sprintstars für UCI Track Champions League gesetzt

Deutsches Duell: Das Keirin-Finale der Frauen mit Hinze und Friedrich

Weltmeisterschaften Bahn-WM: Deutsche Stars auf Medaillenjagd im Olympia-Velodrom UPDATE GESTERN UM 06:32 UHR