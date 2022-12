Das Abschlusswochenende der UCI Track Champions League 2022 wird ein absolutes Highlight für alle Fans: Noch ist in allen Disziplinen das Rennen um die Triumphe in der Gesamtwertung komplett offen.

Erst die Duelle der Stars im Olympia-Velodrom von 2012 bringen die Entscheidung, wer noch welche Chancen auf die Trophäen und Preisgelder hat, zeigen wir Euch hier kompakt in der Übersicht!

Sprint Männer: Bötticher in Lauerstellung

Nach drei Sprint- und Keirin-Turnieren trennen Vorjahressieger Harrie Lavreysen und seinen Herausforderer Matthew Richardson nur zwei Punkte, 111:109 steht es zwischen dem Niederländer und dem Australier. "Die Form von Matthew überrascht mich nicht und es wird richtig schwer werden", so Lavreysen, "ich habe mich in den drei Events bisher sogar besser geschlagen als letztes Jahr und ich hoffe, meine Konstanz wird mir zum Sieg helfen."

In Lauerstellung auf Rang drei liegt Stefan Bötticher mit 86 Zählern, komfortabel vor den Verfolgern hinter ihm. Vom Start weg hat der Vorjahreszweite der UCI Track Champions League betont, dass alles auf die Rennen in London herauslaufen werde. Sollte einer der Konkurrenten vor ihm patzen, will der Deutsche zur Stelle sein - der Sturz von Emma Hinze in London letztes Jahr hat gezeigt, dass bis zuletzt alles passieren kann.

Sprint Frauen: Gros mit Rückenwind

Eine neue Titelträgerin wird es in dieser Disziplin geben, das Stand vom Auftakt durch die Absage vom Hinze fest. Auch Keirin-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich ist seit den Rennen in Berlin nicht mehr dabei - spannend ist es dennoch. In Paris übernahm Mathilde Gros (83 Punkte) beim Heimspiel die Spitze, doch Martha Bayona aus Kolumbien sitzt der Französin im Nacken (74 Punkte), auch Kanadas Kelsey Mitchell (73) hat noch beste Chancen.

"Ich erinnere mich ans letzte Jahr in London, das war unfassbar und die Fans haben verrückt gespielt", freut sich Gros, "es wird ein ganz harter Fight gegen richtig starke Konkurrenz". Pauline Grabosch liegt auf dem 13. Rang, der Sprung in die Top Ten dürfte nur noch schwer möglich sein.

Endurance Männer: Schweizer Sieg?

Letzte Woche in Paris sammelte Claudio Imhof nicht weniger als 32 Zähler und eroberte damit erstmals die Gesamtführung. Doch mit 80 Punkten liegt er nur knapp vor dem Kanadier Mathias Guillemette (74). Auch Sebastián Mora (Spanien/71) und den Briten Mark Stewart (68) muss man noch auf der Rechnung haben.

"Eigentlich war es mein Ziel, ein Rennen zu gewinnen - und das hat bisher noch nicht geklappt", gestand Imhof, "dass ich so konstant fahre, hätte ich gar nicht erwartet". Nach langer Sturzpause könnte er ein schwieriges Jahr nun im Dezember mit einem großen Erfolg krönen. Moritz Malcharek (53) hat als Achter noch alle Chancen, den Sprung in die Top 5 zu schaffen.

Endurance Frauen: Ein Punkt trennt die Spitze

Auf einen Heimsieg hoffen die Fans in London: Katie Archibald muss nur einen Punkt gegen Jennifer Valente (USA) aufholen, um wie im Vorjahr diese Gesamtwertung zu gewinnen. Zuletzt in Paris trumpfte sie mächtig auf und setzte ihre Aufholjagd fort. Die 28-Jährige hat schon vier Einzelrennen in der TCL in dieser Saison gewonnen und will im Lee Valley VeloPark weitere Siege folgen lassen.

Valente ist gewarnt, freut sich aber auf den Showdown: "Ich hätte nicht gedacht, als Führende in die letzten Rennen zu gehen. Es ist eine so schwere Konkurrenz gewesen bisher, aber ich will so konstant wie möglich fahren und dann sehen, wo ich damit in der Endabrechnung lande." Lea Lin Teutenberg ist nach ihrem Sturz in Paris wieder dabei, wartet aber noch auf ihre ersten Punkte.

