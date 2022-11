Am Samstag, 26. November steigt im Vélodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines die dritte Runde der UCI Track Champions League. Das Vélodrome National wird bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris auch Schauplatz der olympischen Bahnradwettbewerbe sein.

Für Deutschland starten Stefan Bötticher und Pauline Grabosch in der Sprint-Kategorie und Lea Lin Teutenberg sowie Moritz Malcharek in der Endurance-Kategorie. Die zweimalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich musste ausgerechnet beim Heimspiel in Berlin aufgeben.

Nach zwei von fünf Runden führt bei den Frauen Martha Bayona Pineda (Kolumbien) in der Sprint-Kategorie und die US-Amerikanerin Jennifer Valente in der Endurance-Wertung.

Bei den Männern trägt Weltmeister Harrie Lavreysen (Niederlande) das Führungstrikot im Sprint. Stefan Bötticher liegt aussichtsreich auf Rang drei. Im Endurance geht Mathias Guillemette (Kanada) als Gesamterster in die dritte Runde.

Alle Informationen zur Übertragung der UCI Track Champions League:

UCI Track Champions League live im TV

Eurosport überträgt die dritte Runde der UCI Track Champions League live im Free-TV auf Eurosport 1. Die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr.

UCI Track Champions League im Livestream

Alle Rennen der dritten Runde gibt es zudem auch im Livestream bei discovery+.

UCI Track Champions League live im Ticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von der UCI Track Champions League. Hier gibt es alle News und Videos aus dem Vélodrome National in der Nähe von Paris. Darüber hinaus bietet Eurosport.de auch einen Liveticker an.

