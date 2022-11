Die UCI Track Champions League macht in Berlin Station. Am Samstag, 19. November, geben sich die Stars in der deutschen Hauptstadt die Ehre.

Es sind fünf deutsche Bahnradfahrer*innen am Start . Emma Hinze fehlt, die Titelverteidigerin will ihre Batterien neu aufladen.

Ad

UCI Track Champions League. Lea Sophier Friedrich und Stefan Bötticher liegen in den Sprints Insgesamt kämpfen 72 Fahrerinnen und Fahrer in zwei Kategorien - Sprint und Endurance - um die Krone der. Lea Sophier Friedrich und Stefan Bötticher liegen in den Sprints vorerst auf Rang drei

UCI Track Champions League Vogel freut sich auf UCITCL in Berlin: "Nirgendwo ein besseres Feld" VOR 14 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zur UCI Track Champions League live im TV und im Livestream.

UCI Track Champions League in Berlin live im TV

Das Event wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen. Am 19. November um 18:30 Uhr startet die Übertragung mit Kommentator Robert Bengsch, als Top-Expertin ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin Lisa Brennauer am Mikrofon dabei.

Die UCI Track Champions League heute im Livestream

Bei discovery+ könnt Ihr die UCI Track Champions League live im Stream verfolgen. Hier seid Ihr auch dann live mit von der Partie, wenn im TV gerade Werbung laufen sollte.

Die UCI Track Champions League bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de halten wir Euch natürlich über alle Highlights der UCI Track Champions League auf dem Laufenden. Hier gibt es alle News, Ergebnisse und Highlight-Videos.

Das könnte Dich auch interessieren: Gute Aussichten für deutsche Stars bei Premiere in Berlin

Alle Finals kompakt: So lief der heiße Auftakt auf Mallorca

UCI Track Champions League Alle Infos zur Bahnrad-Show in Berlin: Stars, Tickets, Rennen, Regeln UPDATE 05/11/2022 UM 10:07 UHR