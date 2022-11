Mallorca, Berlin, Paris, London, - das sind die Stationen der UCI Track Champions League 2022. Über insgesamt fünf Runden messen sich sowohl in den Sprint- als auch den Endurance-Wettbewerben die Besten ihrer Zunft.

Aus deutscher Sicht fehlt Titelverteidigerin Emma Hinze. Die 25-Jährige verzichtet auf einen Start , um sich zu regenerieren.

Lea-Sophie Friedrich. Dennoch ist auch der Bund deutscher Radfahrer aussichtsreich vertreten: Angeführt wird die schlagkräftige fünfköpfige deutsche Mannschaft von Keirin-Weltmeisterin

International darf sich auf Stars wie Sprint-Welmeisterin Mathilde Gros aus Frankreich sowie die Niederländer Jeffrey Hoogland und Harrie Lavreysen freuen.

Der Modus der UCI Track Champions League

Das Starterfeld umfasst je 36 Fahrerinnen und Fahrer, also insgesamt 72 Bahnradsportler, und bleibt über die ganze Rennserie hinweg unverändert. Aufgeteilt wird in die Sprint- und die Endurance-Kategorie, wo also pro Bereich jeweils 18 Frauen und 18 Männer antreten.

Alle Athleten bestreiten bei allen Events zwei Disziplinen ihrer Kategorie und versuchen, dabei so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Am Ende werden die ersten Gesamtsieger der UCI Track Champions League feststehen - und zwar bei den Frauen und Männern je ein Sieger / eine Siegerin in der Sprint League und in der Endurance League. Macht am Ende vier Gesamtsieger - zwei (m/w) für die Sprint Championships, zwei (m/w) für die Endurance Championships.

Nach jedem der Events erhalten die vier Führenden in den Wertungen Sprint und Endurance außerdem die Sondertrikots der Spitzenreiter ihrer Klassements.

Die Disziplinen bei der UCI Track Champions League

Sprint (Kategorie Sprint): In sechs Vorläufen mit je drei (nicht zwei wie gewohnt!) Fahrern werden aus den 18 Teilnehmern sechs Halbfinalisten ermittelt. Aus den beiden Halbfinals mit wiederum je drei Fahrern rücken dann die beiden Sieger ins Finale vor. In jedem Lauf geht es darum, am Ende von drei Runden im Velodrom an der Ziellinie das Rad vorne zu haben.

Keirin (Kategorie Sprint): Aus drei Vorläufen mit je sechs Fahrern qualifizieren sich die beiden ersten pro Lauf für das Finale. Ein Keirin-Rennen läuft über fünf Runden im Bahnradoval, wobei in den ersten beiden Runden ein Schrittmacher das Feld anführt, bevor dann der Kampf um den Rennsieg beginnt.

Scratch (Kategorie Endurance): Das Scratch-Rennen (früher bekannt als Malfahren) wird über eine Distanz von fünf Kilometern (nicht 15, wie bei UCI-Events sonst üblich) ausgetragen, alle 18 Fahrer gehen gemeinsam ins oft von Taktik geprägte Rennen. Die Fahrer versuchen, sich einen Rundenvorsprung zu erarbeiten. Nach 20 Runden steht fest, wer der Sieger ist und wie die Punkteverteilung aussieht.

Elimination (Kategorie Endurance): Auch in diesem Rennen, das auch als Ausscheidung oder Ausscheidungsrennen bekannt ist, starten alle Fahrer gemeinsam. Dann scheidet alle zwei Runden der jeweils letzte Fahrer im Feld aus. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt das Rennen.

Die Punktevergabe

Die Punkteverteilung ist in allen Disziplinen gleich: Es gibt Zähler für die Top 15, wobei der Sieg 20 Zähler einbringt, Platz zwei 17 und Rang drei 15. Danach geht es mit 13 und 11 Zählern weiter, bevor es für jeden weiteren Platz einen Zähler weniger gibt, bis hin zu einem Punkt für Rang 15.

Das Ranking innerhalb der UCI Track Champions League ergibt sich aus den Punkten, die die Fahrer:innen mit ihren Leistungen in jedem Rennen sammeln. Die Punkte werden in einer Rangliste erfasst. Gesamtsieger:in in jeder Kategorie ist, wer am Ende der Serie die meisten Punkte auf dem Konto hat.

Sollten zwei Fahrer:innen punktgleich sein, ist vorne, wer im letzten Rennen die bessere Platzierung eingefahren hat.

Das Preisgeld der UCI Track Champions League

Das größte Preisgeld in der neuen Bahnrad-Rennserie winkt den Gesamtsiegern in den Kategorien Sprint bzw. Endurance, also jenen Fahrerinnen und Fahrern, die bei den fünf Events bis zum 4. Dezember 2022 die meisten Punkte in ihren Disziplinen sammeln

In den acht Rennen jedes Abendes (Sprint, Keirin, Scratch, Ausscheidungsfahren bei Frauen wie Männern) gibt es Preisgeld für die Top Ten jeder Entscheidung, wobei ein Sieg 1000 Euro einbringt.

Bei der Rennserie werden so insgesamt über 500.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Frauen und Männer erhalten dieselbe Summe.

Die UCI Track Champions League live im TV und im Livestream

Alle Events der Serie werden live im TV auf Eurosport 1 übertragen. Am Mikrofon sind Ron Ringguth als Kommentator und Robert Bengsch als Experte.

Auch bei discovery+ könnt Ihr die UCI Track Champions League live verfolgen.

Die Termine der UCI Track Champions League

live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei GCN+ zu sehen. Eurosport überträgt alle fünf Events der UCI Track Champions Leagueund bei discovery+ . Zudem ist das Event beizu sehen.

Mallorca (Spanien) - Samstag, 12. November

18:30 bis 22:15 Uhr | Eurosport 1

18:30 bis 22:15 Uhr | Eurosport 1 Berlin (Deutschland) - Samstag, 19. November

18:30 bis 22:15 Uhr | Eurosport 1

18:30 bis 22:15 Uhr | Eurosport 1 Paris (Frankreich) - Samstag, 26. November

18:30 bis 22:15 Uhr | Eurosport 1

18:30 bis 22:15 Uhr | Eurosport 1 London (Großbritannien) - Freitag, 2. Dezember

19:30 bis 23:15 Uhr | Eurosport 1

19:30 bis 23:15 Uhr | Eurosport 1 London (Großbritannien) - Samstag, 3. Dezember

19:30 bis 23:15 Uhr | Eurosport 1

