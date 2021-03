"Mein Plan ist, dass ich dabei bin", sagte der 29-Jährige, der in seiner Karriere bisher zweimal den NBA-Titel gewonnen hat, vor dem alljährlichen Allstar-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Sollte Leonard mit den Clippers die Finalserie in der NBA erreichen, wäre bis zum Start der Olympischen Spiele am 23. Juli allerdings kaum Zeit. Doch das spiele keine Rolle, so Leonard: "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bereit bin, dann werde ich auch spielen."

Die Clippers zählen in der NBA zu den Mitfavoriten. Ein siebtes Spiel in der Finalserie ist für den 22. Juli terminiert. Das erste Spiel der USA in Tokio soll am 25. Juli stattfinden.

