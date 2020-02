Das von Kapitän Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) angeführte Ost-Team wird in Anlehnung an Bryants langjährige Trikotnummer bei den Los Angeles Lakers die 24 auf dem Rücken tragen. Die West-Auswahl um LeBron James (Los Angeles Lakers) spielt mit Giannas Lieblingsnummer 2.

Der fünfmalige NBA-Champion Bryant (41) war am 26. Januar mit einem Helikopter abgestürzt und zusammen mit acht weiteren Menschen ums Leben gekommen. Auch seine Tochter Gianna (13), selbst talentierte Basketballerin, starb bei der Tragödie. In Gedenken an die neun Opfer werden neun Sterne die Trikots beim Allstar-Game zieren.

Schon in der vergangenen Woche hatte die NBA bekannt gegeben, das Format des Allstar-Games zu ändern. So wird am Ende des dritten Viertels entschieden, wie lange danach weitergespielt wird: Auf den Punktestand des führenden Teams werden im Gedenken an Bryant 24 Zähler dazugerechnet. Steht es beispielsweise 100:95, gewinnt die Mannschaft, die zuerst 124 Punkte hat. Die Zeit läuft dann nicht mehr mit.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Los Angeles verneigt sich vor Kobe Bryant: Usher singt, LeBron weint