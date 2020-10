Im Oktober 2019 waren die Beziehungen zwischen der NBA und dem Land extrem belastet worden, nachdem Daryl Morey, General Manager der Houston Rockets, in den Sozialen Medien seine Sympathie mit den pro-demokratischen Demonstrationen in Hongkong zum Ausdruck gebracht hatte. NBA-Commissioner Adam Silver hatte sich danach vor Morey gestellt.

21/09/2020 AM 07:10

Dennoch zog sich "CCTV" aus der Berichterstattung über die in China extrem populäre NBA zurück. Silver war in den folgenden Monaten um Entspannung bemüht, im Februar sprach er von einem Verlust in Höhe von 300 Millionen Dollar für die NBA durch den Disput.