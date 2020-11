Die Vereinbarung müsse allerdings noch vom Liga-Vorstand mit den Klubbesitzern abgesegnet werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Liga und Spielergewerkschaft erzielten zudem eine Einigung über Anpassungen des derzeitigen Tarifvertrages mit Blick auf die Coronakrise.

12/10/2020 AM 04:25

Zuvor hatte ein Saisonstart um den 18. Januar im Raum gestanden, da Titelverteidiger Los Angeles Lakers und Miami Heat ihr Finale noch bis Mitte Oktober gespielt hatten. Die vergangene Saison war in einer Blase in Orlando/Florida zu Ende gebracht worden, die Finalisten werden bis zum Start der Trainingslager am 1. Dezember nur sieben Wochen pausiert haben.