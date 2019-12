Auch an ihrem 31. Geburtstag zeigte Denise Herrmann zwar Schwächen am Schießstand, doch dank der zweitbesten Laufzeit in der durch den Regen tiefen Loipe kämpfte sie sich zu ihrem stärksten Saisonergebnis, im Sprint von Hochfilzen war sie 41. geworden - als "beste" Deutsche.

Im "ZDF" sagte Herrmann:

" Das Laufen ging ganz gut, ich hatte richtige Waffen unter den Füßen. "

Die Verfolgungs-Weltmeisterin ergänzte: "Im Stehen gehe ich noch mit ein bisschen Angst an den Schießstand. Aber ich hoffe, der Aufwärtstrend geht weiter." Franziska Preuß rundete nach zwei Fehlschüssen als Zwölfte das gute Resultat ab. Die ehemalige Teamkollegin und jetzige "ZDF"-Expertin Laura Dahlmeier sagte: "Das waren zwei positive Ergebnisse, da wollen wir auch wieder hin."

Hettich erreicht Top 25

In der vergangenen Woche hatten die DSV-Frauen mit historisch schlechten Ergebnissen in Sprint und Staffel beim Weltcup in Hochfilzen enttäuscht. Drittbeste Deutsche wurde die 23-jährige Janina Hettich (1 Strafrunde), die bislang in diesem Winter im zweitklassigen IBU-Cup gestartet war, auf Rang 23.

Der Sieg ging trotz einer Strafrunde an die Norwegerin Tiril Eckhoff, die in Österreich am Sonntag schon die Verfolgung gewonnen hatte. Dahinter komplettierten Lokalmatadorin Justine Braisaz (0/+6,2 Sekunden) und Markéta Davidová (Tschechien/0/+20,5) das Podium.

Am Samstag (ab 13:00 Uhr live auf Eurosport 1 und im Eurosport Player) stehen die beiden Verfolgungsrennen auf dem Programm, bei den Männern geht Benedikt Doll nach seinem Sieg im Sprint als Gejagter ins Rennen. Zum Abschluss des Jahres finden tags darauf die Massenstarts (ab 12:10 Uhr auf Eurosport 1 und im Eurosport Player) statt.

