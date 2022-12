In den kommenden Tage fahre sie "nur noch Aufzug", sagte Franziska Preuß - und lachte.

Doch daran und "an die Treppe" denke sie "gar nicht mehr", betonte Preuß bei "Sky" vor ihrer Rückkehr nach Frankreich. Vielmehr freue sie sich "total" auf die Rennen von Donnerstag bis Sonntag mit Sprint, Verfolgung und Massenstart.

Ad

Auf dem Weg zur Heim-WM in Oberhof ist es für Preuß ein weiterer wichtiger Baustein - zumal sie beim Start in den Winter in Kontiolahti wegen einer Infektion gefehlt hatte. Wieder einmal hatte ihr Körper gestreikt. Deshalb war die anfällige 28-Jährige erst am vergangenen Wochenende in Hochfilzen eingestiegen - mit wechselndem Erfolg.

Hochfilzen "Frustrierend!" Fillot Maillet in der Krise UPDATE 11/12/2022 UM 19:10 UHR

Es habe "noch nicht alles funktioniert", analysierte sie. Aber ihr fehlerfreies Schießen in der Staffel am Sonntag sei "ein versöhnlicher Abschluss" gewesen. "Step by step" solle es nach Rang 25 im Sprint und dem 26. Platz in der Verfolgung von Hochfilzen nun nach vorne gehen.

Preuß freut sich auf Rückkehr nach Frankreich

Allerdings ist die Leistungsträgerin des Deutschen Skiverbandes (DSV), die acht Staffel-Medaillen bei Großereignissen gewann, noch längst nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. In Hochfilzen habe sie gemerkt, "dass ich noch nicht so Vollgas geben kann". Teilweise sei der Puls "nur im roten Bereich", die Sauerstoffversorgung "noch nicht optimal" gewesen. "Das bin ich nicht so gewohnt", sagte Preuß. Dass sie in der Staffel trotz der Probleme alles traf, gebe ihr aber "ein gutes Gefühl. Das nehme ich auf jeden Fall mit."

Und die Vorfreude auf Annecy-Le Grand Bornand ist trotz aller negativer Erinnerungen groß bei Preuß. Die Frauen starten am Freitag (14:15 Uhr auf Eurosport 1 und bei discovery+ ) mit dem Sprint über 7,5 km, bei den Männern geht es schon am Donnerstag mit dem Sprint über 10 km (14:10 Uhr) los.

"Die Fans machen richtig tolle Stimmung", so die DSV-Biathletin. Die Atmosphäre sei "einzigartig. Das ist immer eine coole Weltcup-Station." Solange nicht eine Treppe zur Stolperfalle wird.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zwei Änderungen im deutschen Team für Rennen in Annecy

(SID)

Achter Weltcup-Sieg: Herrmann-Wick jubelt in Hochfilzen

Hochfilzen DSV geht leer aus: Herrmann-Wick versagen im letzten Schießen die Nerven UPDATE 11/12/2022 UM 11:49 UHR