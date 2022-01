In Abwesenheit von Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) sowie Hanna und Elvira Öberg (Schweden) triumphierte Braisaz-Bouchet nach einem Schießfehler in 42:20,6 Minuten vor ihrer Teamkollegin Julia Simon (2/+51,1 Sekunden) und der Schwedin Mona Brorsson (2/+1:37,2 Minuten). Hildebrand hatte nach vier Fehlern 3:39,9 Minuten Rückstand, zeigte sich aber mit der achtbesten Laufzeit in der Loipe stark.

Die 34-Jährige hatte noch auf Olympia gehofft. Sie habe "leider fälschlicherweise angenommen, dass die Rennen in Antholz auch zu einer möglichen Nominierung zählen. Umso größer ist die Enttäuschung nun, dass ich mich trotz ansteigender Form nicht für Peking qualifizieren konnte", sagte die ehemalige Staffel-Weltmeisterin. Sie sei "nicht glücklich, wie das gelaufen ist".

Weidel leistete sich nur einen Fehler am Schießstand, wies aber dennoch 4:19,0 Minuten Rückstand auf. Janina Hettich (5/+5:14,2), Juliane Frühwirt (2/+5:36,4), Hanna Kebinger (3/+5:50,9) und Sophia Schneider (3/+6:00,9) verpassten die Top 30 klar. Preuß, die sich nach Fußverletzung und Corona-Infektion im Aufbau befindet und in Antholz nicht am Start ist, fehlte ebenso wie Denise Herrmann. Die 33-Jährige kommt wie Vanessa Voigt nur am Sonntag im Massenstart zum Einsatz.

Am Samstag findet in Antholz der Massenstart der Männer über 15 km (12:50 Uhr live bei Eurosport) statt. Die Männerstaffel über 4x7,5 km ist für Sonntag (12:15 Uhr live bei Eurosport) geplant. Bei den Frauen stehen noch die Staffel über 4x6 km am Samstag (15:00 Uhr live bei Eurosport) und der Massenstart über 12,5 km am Sonntag (15:15 Uhr live bei Eurosport) auf dem Programm.

