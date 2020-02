Dorothea Wierer ergänzte: "Ich habe eigentlich gedacht, dass wir Freundinnen sind. Aber ich habe keine Probleme mit ihr."

Vittozzi hatte in dem Interview behauptet, dass ihre Landsfrau bei der WM 2019 in Östersund nicht wie offiziell kommuniziert aus gesundheitlichen Gründen auf einen Staffeleinsatz verzichtet habe, sondern bewusst nicht in der Staffel mitlief, um sich für den Massenstart einen Tag später zu schonen. "Das mit Zustimmung der Trainer", so Vittozzi.

Im Massenstart gewann Wierer dann sogar Gold und feierte ihren ersten WM-Titel. Dies brachte ihr zusätzlich wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup, eben gegen Lisa Vittozzi, ein. Am Saisonende gewann Wierer dann auch vor Vittozzi die große Kristallkugel.

Wierer kündigt Aussprache an

Die 29-Jährige sagte dazu bei "SportNews.bz": "Ich weiß, dass ich ein reines Gewissen mit mir habe. Ich habe in allem alles gegeben."

Zugleich kündigte sie ein Gespräch mit Vittozzi an: "Das werden wir sicher auch nochmal richtig ausreden." Diesem blickt sie aber relativ locker entgegen: "Ich weiß, dass alle hinter mir stehen. Also bin ich relativ ruhig."

Silberner WM-Auftakt für Italien

Auch wenn der Streit im italienischen Damen-Team für zahlreiche Schlagzeilen sorgte, die sportliche Leistung scheint das alles erstmal nicht beeinflusst zu haben. Denn der Auftakt in die Heim-WM in Südtirol verlief glänzend: Die italienische Mixed-Staffel holte mit Wierer und Vittozzi sowie den beiden Herren Lukas Hofer und Dominik Windisch Silber.

Es war die dritte italienische Medaille Mixed-Staffel-Medaille bei einem Großereignis in Folge. Bei den Olympischen Spielen 2018 und der WM vor einem Jahr gab es jeweils Bronze.

