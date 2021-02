Biathlon-WM

Nach vielen verzweifelten Momenten am Schießstand stellte Denise Herrmann ihr Gewehr für eine Woche in die Ecke. Die 32-Jährige wollte mit dieser ungewöhnlichen Vorbereitungs-Maßnahme "den Kopf freibekommen" und "die Festplatte neu formatieren".

Alles auf Null - um nach einer durchwachsenen Saison bei der WM auf der Pokljuka (10. bis 21. Februar) voll angreifen zu können. "Ich denke, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe", sagte Herrmann vor dem Start am Mittwoch mit der Mixed-Staffel. Sie fahre "gestärkt" und "mental frisch" zur WM.

05/02/2021 AM 21:31

Zuversicht schöpft sie auch aus der Vergangenheit, denn sie wisse, "dass mir die zweite Saisonhälfte deutlich besser von der Hand geht". Und außerdem kommen bei Herrmann noch viele positive Erinnerungen an die Hochebene in Slowenien hinzu.

Pokljuka sei "schon ein kleiner Meilenstein in meiner Biathlon-Karriere" gewesen, betont sie: "Dort hatte ich meinen ersten Weltcup-Einsatz im Dezember 2016 und dort habe ich in der vergangenen Saison zum ersten Mal in einem Einzelwettkampf vier Mal Null geschossen und gewinnen können. Die Strecken liegen mir ziemlich gut." Zumal sie für die WM auch noch verschärft wurden.