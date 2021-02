"Wir hoffen natürlich, dass es noch ein paar mehr Schokokuchen gibt", sagte sie mit einem Lächeln vor der Staffel am Samstag (11:45 Uhr) und dem Massenstart am Sonntag (12:30 Uhr beides live bei Eurosport).

Olympiasieger Arnd Peiffer hatte in Pokljuka als bislang einziger deutscher Biathlet nach Silber im Einzel von den Köchen einen Schokokuchen serviert bekommen - weitere sollen möglichst folgen. "Unser Anspruch sind natürlich Medaillen, das ging noch nicht auf", sagte Herrmann am Ruhetag.

Die wohl beste Chance auf Edelmetall steht kurz bevor. Die Frauen-Staffel um Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Janina Hettich befindet sich in blendender Verfassung, führt nach vier Saisonrennen im Weltcup - und gehört wie so oft in der Vergangenheit zu den Topfavoriten auf Gold.

Herrmann ist jedenfalls zuversichtlich. Die Titelkämpfe in Slowenien seien sportlich mit mehreren Top-10-Ergebnissen ja auch "kein katastrophales Ergebnis" gewesen, man dürfe jetzt nicht alles schwarzmalen. "Wir haben noch zwei Rennen, da werden wir alles in die Waagschale werfen. Wir sind gut drauf, und ich hoffe, dass es aufgeht", sagte sie.

Dennoch habe es einige gute Leistungen gegeben: "Wir sind immer noch positiv gestimmt für die nächsten zwei Tage", sagte er. Vor allem in den Staffeln rechnet sich Eisenbichler Chancen aus, auch die Männer um Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees standen in diesem Winter schon auf dem Podium.

Das gilt vor allem für die Männer, die auf der slowenischen Hochebene mit deutlichen Leistungsschwankungen zu kämpfen hatten. Peiffer hofft deshalb auf weitere Wiedergutmachung. "Wir wollen zeigen, dass wir als Team besser sind, als wir es am vergangenen Wochenende gezeigt haben. Da sind wir sehr ambitioniert", sagte der Routinier in einem Talk mit Sponsor Viessmann Sport.

In der Staffel am Samstag (15:00 Uhr) sei das "erklärte Ziel" eine Medaille, im abschließenden Massenstart am Sonntag (15:15 Uhr beides live bei Eurosport) schielen Peiffer und Doll ebenfalls auf eine Überraschung: "Wir sind etwas unterrepräsentiert und müssen das also mit besonders guten Leistungen ausgleichen", sagte Peiffer.