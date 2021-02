Alle sieben WM-Rennen bestritt die 26-Jährige in Pokljuka. Die Bayerin kam als einzige Athletin im Feld immer in die Top 8 und war damit der Lichtblick der deutschen Skijäger. Aber es sei eben "immer der eine Fehler zu viel" gewesen, sagte Preuß, nachdem sie mit den Plätzen 5, 6, 7 und 8 ihr großes Ziel, eine Einzel-Medaille, verpasst hatte.

Dennoch darf Preuß mit Zuversicht in die Zukunft blicken, im nächsten Winter geht es in Peking um olympische Medaillen. "Dann habe ich gleich wieder ein Ziel für nächste Saison", sagte Preuß und lächelte.

Nur zwei Medaillen, so schlecht war die Ausbeute des Deutschen Skiverbandes (DSV) nur vor acht Jahren in Nove Mesto. Benedikt Doll bemühte für sein Abschneiden die Sprichwörter "Außer Spesen nix gewesen" und "Erfahrungen, aber keine Medaillen gesammelt".

Vier bis fünf Plaketten waren das ausgeschriebene Ziel des DSV. Bundestrainer Mark Kirchner versuchte indes, das Abschneiden einzuordnen. "Man muss auch mal die Vorleistung in der Saison sehen", sagte er. In 15 Rennen gab es bei den Männern insgesamt vier Podestplätze. Wenn man bei der WM in jedem Rennen eine Medaille nach Hause nehmen will, sagte Kirchner, das funktioniere "statistisch und rein rechnerisch schon nicht".

Im Medaillenspiegel sind Nationen wie Norwegen (14), Frankreich (7) oder Schweden (6) allerdings enteilt, es sind düstere Aussichten mit Blick auf Olympia und die Heim-WM in Oberhof in zwei Jahren. "Wir müssen schauen, dass wir noch konstanter durch die Saison kommen, auch in Vorbereitung auf so ein Großevent", sagte Eisenbichler: "Da haben wir einiges an Arbeit vor uns."