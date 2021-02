Biathlon-WM

Bei der halbstündigen Autofahrt zur Hochebene Pokljuka bringen sich Denise Herrmann, Franziska Preuß und Co. mit der richtigen Playlist in WM-Stimmung. Mit Liedern wie "Steil und Geil" wollen die deutschen Biathletinnen "die guten Vibes" erfolgreicher Jahre heraufbeschwören und sich für die anstehende Medaillenjagd einstimmen, wie Herrmann erzählte.

Die gute Vorstellung beim Auftakt in Slowenien gab den deutschen Hoffnungsträgerinnen jedenfalls einen Extra-Schub für die Einzelrennen. "Das ist natürlich eine gute Basis", sagte Preuß vor dem Sprint über 7,5 km am Samstag (14:30 Uhr live im TV bei Eurosport) zufrieden.

Zwar reichte es mit dem Team in der Mixed-Staffel nur zu Platz sieben, doch in der Loipe präsentierten sich die deutschen Biathletinnen bereits in Medaillenform. Mit den besten Laufzeiten setzten Preuß und Herrmann ein Ausrufezeichen, das beliebte Biathleten-Motto "schnell laufen und gut schießen" erfüllten beide zumindest teilweise.