Erstmals überhaupt blieben die deutschen Skijägerinnen in vier WM-Rennen ohne Edelmetall, 1997 in Osrblie/Slowakei hatte es lediglich drei Einzelwettbewerbe gegeben. Preuß schaffte mit zwei Strafrunden und 52,6 Sekunden Rückstand auf die Siegerin immerhin ihren vierten Top-10-Platz der Titelkämpfe.

Für Lisa Theresa Hauser war es bereits die dritte Medaille bei den Titelkämpfen auf der slowenischen Hochebene. In der Mixed-Staffel hatte sie am ersten Tag Silber gewonnen, am Sonntag vor einer Woche holte sie in der Verfolgung ebenfalls Silber.