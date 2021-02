"Ich bin traurig und mega enttäuscht von meiner Leistung. Ich habe es am Schießstand nicht hinbekommen. Ich war in der letzten Runde mehr Opfer als Akteur. Ich habe den drei anderen den Tag versaut", sagte Lesser selbstkritisch.

Anstatt die deutsche Mixed-Staffel in die Goldspur zu führen, übergab der Routinier nur auf einem indiskutablen 17. Platz auf Arnd Peiffer - kaum hatte das erste Rennen bei der WM in Slowenien begonnen, da waren alle deutschen Medaillenträume auch schon dahin. "Aussichtslos" nannte Lesser fortan die Ausgangslage.

"So haben wir uns das nicht vorgestellt. Es war von Anfang an ein kleiner Rucksack dabei. Das war schwer, wieder rauszulaufen. Aber man gewinnt zu viert - und man verliert zu viert", sagte Preuß tapfer. "Wir hatten nicht so den perfekten Tag. Es sind ein paar Fehler zu viel passiert", ergänzte Herrmann, die wie Preuß immerhin läuferisch überzeugen konnte und so für den Sprint am Samstag über 7,5 km Hoffnungen weckte. Aber genau diese Fehler am Schießstand gelte es "nun abzustellen".