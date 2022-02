Darüber, wann der richtige Zeitpunkt zum Rücktritt sei, wolle sie in Ruhe nachdenken. Sie müsse von der Zusammensetzung des Teams überzeugt sein, erklärte die 33-Jährige weiter.

Nur so könne sie weiter in der Weltspitze mithalten. "Und das bleibt mein Ziel", sagte Herrmann.

Die aktuelle Saison werde sie auf jeden Fall beenden. "Am Dienstag geht es ins finnische Kontiolahti, wo am Donnerstag dann mit der Staffel das erste Rennen ansteht. Im März folgen noch die Weltcups im estnischen Otepää und danach dann das Finale am Holmenkollen in Oslo", sagte sie.

Herrmann verließ Peking mit zwei Medaillen. Neben der Goldmedaille im Einzelrennen über 15 Kilometer gewann sie Bronze mit der deutschen Staffel.

