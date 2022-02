Der fünfmalige Medaillengewinner Fillon Maillet und Olympiasieger Braisaz-Bouchet sorgten bei den Olympischen Spielen in Peking jeweils für die einzigen französischen Siege bei den diesjährigen Winterspielen.

Beim Eurosport-Interview aber hatte nur Fillon Maillet Medaillen um den Hals, Braisaz-Bouchet stand ohne goldenes Edelmetall im Studio.

GESTERN AM 09:06

Die Medaillenzeremonie war zum Zeitpunkt des Interviews aber noch nicht über die Bühne gegangen.

Fillon Maillet sprang gerne in die Bresche half Braisaz-Bouchet mit einer seiner Goldmedaillen aus. Konnte sich der 29-Jährige locker leisten, trug er doch noch vier weitere Medaillen um den Hals.

Fillon Maillet hatte bei Olympia 2022 Gold im Einzel der Männer und in der Verfolgung gewonnen , Silber holte er in der Mixed-Staffel, im Sprint und in der Staffel.