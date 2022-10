"Wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, will man auch alles geben. Und das kann ich nicht mal annähernd", hatte die Olympiasiegerin von Peking knapp vier Wochen vor dem Saisonbeginn in Finnland gestanden.

Nach der Erkrankung habe es anfangs zwar "ganz gut funktioniert, aber danach wurde es wieder härter", erklärte die 31-Jährige im Interview mit dem "NRK" und konstatierte: "Jetzt musste ich wieder von vorne starten."

"Schon jetzt über die Saisonpremiere im Ungewissen zu sein, ist wirklich nicht gut", sagte Konkurrentin Öberg, die in der zurückliegenden Saison hinter der Norwegerin Zweite im Gesamtweltcup wurde, nun im "Expressen" . "Ich leide mit ihr, weil sie wahrscheinlich in einer überhaupt nicht lustigen Situation ist und im Herbst auch nicht war", beteuerte die Schwedin und fügte an: "Das wünscht man niemandem."

Röiseland sei "eine unglaublich talentierte Biathletin, eine gute Sportlerin und ein Vorbild", adelte Öberg die Dominatorin des zurückliegenden Jahres, die neben der großen Kristallkugel fünf Medaillen bei den Winterspielen in Peking gewann - darunter drei Mal Gold.

Ob die Norwegerin auch in der kommenden Saison in der Weltspitze laufen kann, steht nun aber infrage. "Ich bin mir bewusst, dass die Gesundheit an erster Stelle kommt", sagte Röiseland im Hinblick auf die Wettkämpfe in Kontiolahti

