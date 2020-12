Dzinara Alimbekava, die am Freitag ihren ersten Weltcupsieg feierte, brauchte für die 7,5 Kilometer 20:12,3 Minuten. Dahinter lief Tiril Eckhoff aus Norwegen auf Platz zwei (1 Fehler/+8,5). Für Eckhoff ist es der zweite Podestplatz in Folge, nachdem sie am vergangenen Sonntag die Verfolgung in Kontiolahti für sich entschieden hatte.