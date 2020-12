"Jeder Athlet fiebert dem Test entgegen", sagte Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler: "Erst ein negativer Test sorgt für Durchatmen." Gerade vor den ersten Rennen in Hochfilzen von Freitag bis Sonntag wird das wieder so sein - schließlich liegt die Biathlon-Hochburg mitten im Corona-Hotspot Tirol.

07/12/2020 AM 13:13

Erfolg "Made in Germany": Darum sind die Schwedinnen so stark

Nach dem Auftakt in den abgeschiedenen Wäldern Nordkareliens in Kontiolahti wird das Corona-Hygienekonzept des Weltverbandes IBU nun erstmals ernsthaft auf die Probe gestellt. Das Corona-Thema "beschäftigt uns tagtäglich", betonte Eisenbichler, der nach einer Regelverschärfung kurzfristig noch FFP2-Masken für das deutsche Team besorgte. Seine Athleten müssten bei aller gebotenen Vorsicht die "richtige Balance zwischen Corona und Sport" finden - vor allem Rückkehrer Horn.

Der hat mit Coronatests nämlich schon so einige schlechte Erfahrungen gemacht. Bereits im Oktober bekam er mitten in der heißen Vorbereitungsphase ein "falsch-positives" Testergebnis. Die ersten beiden Weltcupwochenenden in Finnland verpasste der Thüringer dann wegen eines "indifferenten" Testergebnisses, das ihn "komplett überraschte". Der 26-Jährige isolierte sich von der Mannschaft und reiste wegen vermeintlich erhöhter Ansteckungsgefahr nach Hause.