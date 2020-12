Benedikt Doll brachte es vor der Abreise aus Finnland auf den Punkt. "Die Schweden ärgern uns gerade ziemlich. Die hätte ich gerne hinter uns gesehen. Wir greifen in Hochfilzen wieder an", sagte er kämpferisch, ehe es am Montag für die Biathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) aus dem hohen Norden zur zweiten Station des Winters nach Österreich weiterging.

Doch nicht nur bei den Männern bestimmten die "Tre Kronor" in Kontiolahti zusammen mit den Norwegern um Überflieger Johannes Thingnes Bö die Schlagzeilen. Vor allem die Schwedinnen präsentierten sich zum Saisonauftakt im Weltcup als das Maß der Dinge. Für sie sei es eine "besondere Motivation", sagte Deutschlands Top-Biathletin Denise Herrmann deshalb, die Schwedinnen um die bärenstarke Hanna Öberg "wieder einzuholen".

Gar nicht so einfach aktuell. In vier Einzelrennen bei den Frauen erreichte das schwedische Team fünf Podestplätze inklusive zweier Siege von Öberg. Dazu kamen sieben Top-10-Platzierungen - und oben drauf noch ein Staffel-Erfolg.

Es ist ein Erfolg "Made in Germany". Nach dem Ende der Ära von Trainerlegende Wolfgang Pichler steht inzwischen dessen früherer Assistent Johannes Lukas bei den Schweden in der Verantwortung: Der ist gerade einmal 27 Jahre alt und kommt aus München.

Öberg schwärmt von Lukas: "Macht einen tollen Job"

"Er ist ein Trainertalent. Er hat genau das, was ein guter Trainer braucht. Er kann mit den Athleten umgehen. Er hat Fachwissen. Er hat Teamgeist. Der passt super dazu", lobte Pichler in der "ARD" seinen Nachfolger, der bereits seit 2015 in Schweden arbeitet. Lukas sei einfach "ein Guter".

Öberg hält Norwegerinnen in Schach - Hammerschmidt in Top 10

Hanna Öberg, die mit ihrer Schwester Elvira, Johanna Skottheim und Mona Brorsson auch die erste Staffel des Winters am Samstag gewonnen hatte, schwärmt ebenfalls von ihrem jungen Coach. "Er macht einen tollen Job. Wir profitieren von ihm. Wir vertrauen ihm", sagte die gerade einmal zwei Jahre jüngere Einzel-Olympiasiegerin. Manche würden zwar denken, dass der Deutsche "für den Posten als Cheftrainer zu jung ist, ich denke anders. Er verfügt über so viel Wissen, er ist ein Leader."

Und Lukas, der fließend Schwedisch spricht, fühlt sich in seiner neuen Heimat pudelwohl. "Schweden ist ein sehr schönes und angenehmes Land zum Arbeiten. Du siehst die Leute mit Skirollern zur Arbeit fahren, das habe ich in München noch nicht gesehen", erzählte er am Wochenende der "ARD".

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die in Hochfilzen ihre Fortsetzung finden soll. Doch die starken Biathletinnen und Biathleten aus Norwegen, Frankreich und Deutschland sind angestachelt. "Konkurrenzkampf", betonte Herrmann noch in Kontiolahti, "ist Motivation".

(SID)

