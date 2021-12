Biathlon

Hochfilzen: Marte Olsbu-Röiseland gewinnt Verfolgung vor Hanna Sola

Marte Olsbu-Röiseland sichert sich den Sieg beim Verfolgungsrennen der Frauen in Hochfilzen. Kurz vor Schluss zieht die Norwegerin an Hanna Sola aus Belarus vorbei. Rang drei sichert sich die Schwedin Elvira Öberg. Als beste Deutsche belegt Denise Herrmann den siebten Rang. Hier gibt es die Schlussphase des Rennens in Österreich im Video.

00:03:03, vor einer Stunde