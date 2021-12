Biathlon

Norwegen gewinnt souverän in Hochfilzen - Philipp Nawrath verliert Duell um Podium auf Schlussrunde

Vetle Sjåstad Christiansen fährt einen souveränen Staffelsieg für Norwegen in Hochfilzen ein. Quentin Fillon Maillet trägt die französische Mannschaft zum zweiten Platz. Dahinter kämpfen Philipp Nawrath und Eduard Latypov auf der Schlussrunde um das Podium. Doch der 28 Jahre alte Deutsche hat gegen den Antritt des Russen am letzten Anstieg keine Chance: "Den Knall hast du bis hier her gehört."

00:03:05, vor 17 Minuten