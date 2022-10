"Nach mehreren Jahren kontinuierlichen Trainings habe ich beschlossen, dass ich eine Pause brauche", ergänzte die Polin. Allerdings stellte Hojnisz-Starega auch klar, dass diese Pause kein Karriereende darstellt.

"Das bedeutet absolut nicht, dass ich zurücktrete. Ich denke immer noch daran, bei den Olympischen Spielen 2026 zu starten", erklärte die 31-Jährige, die bei der WM 2013 Bronze im Massenstart gewonnen hatte.

Ad

Ihr bestes Ergebnis im Gesamtweltcup erreichte Hojnisz-Starega als Zehnte in der Saison 2018/19. In der Folgesaison wurde die Polin zudem Gesamtzwölfte. 2021 und 2022 reichte es hingegen nur zu den Rängen 33 bzw. 39.

Skilanglauf Russische Langläuferin Stepanova attackiert IOC und Thomas Bach UPDATE 04/10/2022 UM 07:43 UHR

Die Pause hatte sich bereits Anfang des Jahres angedeutet. Auf die Vorbereitung mit dem polnischen Team verzichtete Hojnisz-Starega und trainierte stattdessen lieber alleine. Auch bei den polnischen Sommer-Meisterschaften fehlte die Leistungsträgerin.

Vor wenigen Wochen hatte mit Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet eine weitere Biathletin eine Pause angekündigt. Die Französin ist schwanger und will in der Saison 2023/24 wieder in den Weltcup zurückkehren.

Schockierte Sieger, fliegende Ski: Die größten Aufreger bei Olympia

Biathlon Revolution im Weltcup: Öberg wettert gegen IBU-Entscheidung UPDATE 27/09/2022 UM 17:32 UHR