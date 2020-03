Biathlon-Weltcup in Kontiolahti live im TV und im Livestream

Die Weltcupsaison 2019/20 im Biathlon ist auf der Zielgeraden. Der Weltcup in Kontiolahti sollte ursprünglich die vorletzte Station des Winters sein. Durch die Absage vom Finale am Holmenkollen in Oslo, aufgrund der Corona-Krise, ist Finnland allerdings die letzte Stadion des Biathlon-Winters. Dorothea Wierer aus Italien und der Franzose Martin Fourcade führen die Gesamtwertungen an. Allerdings kann sich vor allem aufgrund der Streichresultate noch etwas verschieben. So verliert Johannes Thingnes Bö aus Norwegen aufgrund seiner Pause im Januar keine Punkte mehr.

Weltcup in Kontiolahti live im TV

Eurosport zeigt wie gewohnt alle Rennen live im TV bei Eurosport 1. Die Rennen werden vom 12. bis 15. März ausgetragen.

Biathlon in Kontiolahti | Startzeiten

Donnerstag, 12. März, 15:30 Uhr: Sprint Herren

Sprint Herren Freitag, 13. März, 15:30 Uhr: Sprint Damen

Sprint Damen Samstag, 14. März, 13:45 Uhr: Verfolgung Herren

Verfolgung Herren Samstag, 14. März, 15:45 Uhr: Verfolgung Damen

Verfolgung Damen Sonntag, 15. März, 13:15 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Single-Mixed-Staffel Sonntag, 15. März, 15:15 Uhr: Mixed-Staffel

Video - Mit "klasse Rennen" aufs Podest: Hier lässt Peiffer seine Konkurrenten stehen 03:45

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti im Livestream

Eurosport zeigt die Rennen in Kontiolahti im Livestream im Eurosport Player. Für 6,99 Euro präsentieren wir euch im Eurosport Player viele Highlights aus der Welt des Sports, wie fast alle Wintersport-Weltcups und Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele, drei der vier Grand Slam Turniere im Tennis, die Tour de France, die Radsport-Saison und die Frauenfußball-Bundesliga.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de bekommt ihr alle News, Livescorings, Ergebnisse und die besten Highlight-Videos zu den Rennen in Finnland.