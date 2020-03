Für Denise Herrmann war es der siebte Weltcupsieg ihrer Karriere, der dritte in diesem Winter. Damit sicherte sie sich auch die kleine Kristallkugel im Sprint-Weltcup.

"Es ist unglaublich, dass es gereicht hat. Es ist richtig schön, dass wir die Saison so beenden können", sagte die 31-Jährige in der ARD. Herrmann hatte zuvor bereits das Einzelrennen im slowenischen Pokljuka und zuletzt den Sprint in Nove Mesto (Tschechien) gewonnen.

Am Samstag stehen noch die Verfolgungs-Rennen (13:45/15:45 Uhr) auf dem Programm, ehe die Saison am Sonntag mit einer Single-Mixed-Staffel (13:20) sowie einer Mixed-Staffel (15:15) abgeschlossen wird. Das geplante Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo/Norwegen (20. bis 22. März) war am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen worden.

