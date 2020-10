"Ich kenne die Dolomiten aus Kindertagen, und es ist einfach fantastisch, laufend in dieser sagenhaften Bergwelt unterwegs zu sein und den geschichtlichen Hintergrund erfahren zu dürfen", sagte Dahlmeier. Die passionierte Bergsteigerin bildet ein Duo mit Trail-Läufer Daniel Jung aus dem Vinschgau.

Das Event findet aktuell statt, da Südtirol am 10. Oktober 1920 formell von Italien annektiert wurde. Fünf Teams, bestehend aus je zwei Athleten, sind 100 Jahre später dabei und laufen "gegen das Vergessen an den Gebirgskrieg".

05/10/2020 AM 17:20

Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier hatte zuletzt die Alpen auf dem Rad überquert - in 15 Stunden. Im November 2019 nahm die Studentin an der Berglauf-WM in Argentinien teil. Ihre Biathlon-Karriere hatte Dahlmeier im Mai 2019 beendet.