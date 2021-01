Auch wenn Preuß als beste DSV-Biathletin Sechste wurde - in Medaillenform präsentieren sich die erfolgsverwöhnten deutschen Frauen vier Wochen vor der WM in Pokljuka immer noch nicht.

Immerhin passte es diesmal in der Loipe: Hinter der überragenden Norwegerin Tiril Eckhoff, die ihren sechsten Saisonsieg feierte, legte Herrmann die zweitbeste Laufleistung hin. "Das Laufen ging richtig gut, das gibt mir Auftrieb. Das passt nach Plan, im Schießen aber nicht so", sagte sie. Am Ende stand ein enttäuschender 15. Platz. Wiedergutmachung nach dem Frust der ersten Woche von Oberhof sieht anders aus.

"Wir haben sicher Aufholbedarf", hatte Sportdirektor Bernd Eisenbichler schon vor dem Rennen in der "ARD" gesagt: "Wir haben zwei Damen in der Weltspitze, dahinter ist die Lücke zu groß." Das zeigte sich auch bei Topbedingungen in der Arena am Rennsteig.