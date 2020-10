Fast leere Ränge statt ausverkaufter Tribünen, doch größerer Organisationsaufwand denn je: Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird wohl zum finanziellen Trauerspiel. Dem Mekka der Skijäger droht aufgrund der umzusetzenden Hygienekonzepte in Kombination mit der geringeren Zuschauerauslastung ein Verlust von über einer Million Euro. Und damit dürfte Oberhof nicht allein dastehen: Auch bei den Nordischen, Alpinen oder Rodlern droht den deutschen Veranstaltern aufgrund der Corona-Pandemie ein finanzielles Fiasko.

Die gleiche Problematik quält auch die Veranstalter der anderen großen Wintersport-Events in Deutschland. Die Planung "ins Blaue" plage die Organisatoren sehr, sagte Florian Stern von der Sport- und Veranstaltungs GmbH der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf dem Kreisboten, schließlich sei bei solchen Events "ein gewisser Vorlauf unabdingbar".

Auch die Rodel-WM am Königssee und die Bob-WM in Altenberg werden mit Einschränkungen zurecht kommen müssen. "Aktuell geht es nur um die Aufgabe, Schäden abzuwenden", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann den Stuttgarter Nachrichten mit Blick auf den gesamten Sport: "Wir sind an einem Punkt, an dem der Sport Hilfe zur Selbsthilfe braucht."