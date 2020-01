Aber, betonte der Uhinger, waren auch dort "die Ergebnisse nicht so zufriedenstellend, wie ich es mir erhofft und gewünscht habe. Von daher ist noch viel zu tun. Es darf definitiv noch deutlich aufwärts gehen."

In der Vorsaison hatte Schempp im Januar nach den Rennen in Oberhof erschöpft die Reißleine gezogen und eine Trainings- und Wettkampfpause eingelegt. Bereits im Sommer hatte er auf Skirollern als deutscher Meister im Sprint, in der Verfolgung und im Massenstart aber wieder für Aufsehen gesorgt. Schempp zeigte sich von seinen bisherigen Leistungen enttäuscht:

" Ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon auf einem guten Weg bin, aber ich habe es definitiv nicht in den Winter rübergebracht. "

Schempp setzt auf Erfahrung und Formanstieg

In Oberhof will der viermalige Weltmeister, der seit Jahren mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet, nun den zweiten Teil der Norm für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar) knacken, dafür braucht er noch ein Ergebnis in den Top-15. Die erste Gelegenheit bietet sich am Freitag (ab 14.30 Uhr live auf Eurosport und im Eurosport Player) im Sprint über 10 km.

Seine langjährige Erfahrung soll ihm dabei zugute kommen. "Es hilft, dass man weiß, was man schon gemacht hat, um wieder in Schwung zu kommen", sagte Schempp optimistisch. Deshalb hoffe er, dass es nun "im Januar den erhofften Anstieg der Leistung gibt".

(SID)