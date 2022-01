Letztlich fehlten 40 Sekunden zu seinem ersten Podest seit 13 Monaten.

Auf der Schlussrunde zog Roman Rees (3 Strafrunden/+44,9 Sekunden) sogar noch an Lesser vorbei und wurde als Sechster bester Deutscher.

Das Rennen gewann der als Neunter gestartete Quentin Fillon Maillet trotz zwei Fehlern in 36:48,3 Minuten. Für den Franzosen war es bereits der dritte Sieg in einer Verfolgung in Serie.

Zweiter wurde der Schwede Sebastian Samuelsson (1/+9,9), Tarjei Bö (3/+15,6) aus Norwegen lief auf Rang drei.

Doll und Nawrath komplettieren gutes deutsches Ergebnis

Benedikt Doll (3/+1:40,8) komplettierte als 15. das gute deutsche Mannschaftsergebnis, Philipp Nawrath (3/+2:15,1) verbesserte sich von Platz 51 auf 25. Für die Männer geht es in Ruhpolding am Donnerstag mit dem Sprint weiter.

Nach dem zweiten Heimweltcup kommt es in Antholz (20. bis 23. Januar) zur Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar live bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn).

Norwegen dominiert in Oberhof - spannender Dreikampf um Rang vier

