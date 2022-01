Vanessa Voigt (2/+2:17,5) war in Abwesenheit der weiter wegen einer Fußverletzung fehlenden Frontfrau Franziska Preuß als Zwölfte erneut die beste Deutsche. Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland gewann mit zwei Fehlern in 33:18,8 Minuten nach dem Sprint auch das Jagdrennen.

Die Schwedin Hanna Öberg (2/+33,4) und Dsinara Alimbekawa (2/42,7) aus Belarus komplettierten das Podest. Die Sprintzweite Hanna Sola fiel kurzfristig krankheitsbedingt aus.

Franziska Hildebrand (2/+2:57,1) schaffte als 20. ihr bestes Saisonergebnis, Vanessa Hinz (4/+3:57,6) und Janina Hettich (5/+4:59,2) enttäuschten. Die Frauen eröffnen schon am Mittwoch mit dem Sprint über 7,5 km den zweiten Heimweltcup in Ruhpolding, möglicherweise könnte Preuß dann zurückkehren.

Nach den Rennen in Bayern steht vom 20. bis 23. Januar nur noch die Olympia-Generalprobe in Antholz an.

