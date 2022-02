Ihre Goldmedaille deponierte Denise Herrmann in einer "schönen" Schachtel unterm Bett. Dort, wo der Glanz des Edelmetalls nicht ganz so allgegenwärtig ist.

Denn die Olympiasiegerin hat in China noch etwas vor - und will nicht dauernd abgelenkt werden: "Ich will sie jetzt nicht ganz so präsent haben, weil noch einiges ansteht und man die Spannung hochhalten muss", sagte die Biathletin vor dem Sprint am Freitag ( 10.00 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ).