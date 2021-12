Lesser ist überzeugt davon, dass sich Sport und Politik nach wie vor voneinander trennen lassen. Auch 2014 sei im Vorfeld von Olympia in Sotschi viel über die Probleme mit Russland und der Krim diskutiert worden, "und es wurde gefordert, dass die Spiele abgesagt werden. Kaum brannte aber die Flamme, sprach die Welt nicht mehr darüber. Dieses Mal wird es genauso sein. Wenn die Wettkämpfe starten, dann guckt die ganze Welt auf diesen Wettkampf und will wissen, wer der beste Athlet ist."

Vom Internationalen Olympischen Komitee würde er sich wünschen, so Lesser, "dass die neuen Regularien für Austragungsorte strikt umgesetzt werden und Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Winter- und Sommerspiele sollen wieder das werden, was sie mal waren, und es soll nicht einfach nur auf Diplomatie geachtet werden."

Lesser startet am Dienstagabend an der Seite von Janina Hettich bei der traditionellen World Team Challenge in Ruhpolding.